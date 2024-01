Sampdoria-Parma, le probabili formazioni: Pecchia per allungare, Pirlo per rialzarsi

La preview e le probabili formazioni del big match che apre la ventunesima giornata di Serie B tra Sampdoria e Venezia. Inizio alle 20:30

La ventunesima giornata di Serie B, nonché la seconda del girone di ritorno, si apre con un'affascinante anticipo al "Ferraris" tra Sampdoria e Parma, le due piazze più blasonate di questa categoria, che andrà in scena alle ore 20:30.

La Sampdoria ha conquistato solamente un punto nelle ultime tre uscite ma pensare che i blucerchiati siano "in panne" sarebbe una grossa ingenuità. Nonostante la formazione di Pirlo sia reduce da un 5-3 pirotecnico a Venezia, è stata encomiabile la prestazione dei liguri che sono stati in grado di recuperare il doppio svantaggio da 3-1 a 3-3 nonostante l'inferiorità numerica dettata dall'espulsione di Benedetti, prima del contro-sorpasso dei veneti. La zona playoff per la Samp è distante cinque lunghezze, non esattamente una montagna da scalare e che quindi non spegne le speranze della squadra genovese. I tre punti potenziali di questo match li proietterebbero al decimo posto insieme al Bari, un'occasione da non sprecare per dare un forte segnale. Pirlo dovrà fare a meno di Vieira e degli squalificati Kasami e Benedetti. Verre e Depaoli sono pronti a supportare la prima punta Sebastiano Esposito.

Il Parma è reduce da un pareggio a sorpresa in casa contro l'Ascoli per 1-1, che però non ha scalfito il primato in solitaria dei ducali nonostante la parallela vittoria del già menzionato Venezia contro la Sampdoria. Il prossimo avversario degli emiliani è proprio il team di Andrea Pirlo, pronto a togliersi l'amaro dalla bocca. Mister Fabio Pecchia sa bene come un'eventuale sconfitta a "Marassi" potrebbe potenzialmente portare in seguito i lagunari ad un solo punto dal vertice, pertanto un passo falso in un anticipo così importante non sarebbe concesso. In avanti pronto il tridente composto da Benedyczak, Bonny e Man, con pochi metri più indietro la fantasia e l'estro di Bernabè, uno dei migliori talenti di questa competizione.

Le probabili formazioni — SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Ricci, Yepes, Giordano; Verre, Depaoli; Esposito. Allenatore: Pirlo.

PARMA (4-2-3-1): Chichiziola; Di Chiara, Circati, Del Prato, Coulibaly; Sohm, Estevez, Benedyczak, Bernabè, Man; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio ed in streaming su Dazn, Sky Go e Now.