Samp-Palermo: la gran prestazione di Gomes

Il francese a Genova ha offerto un'altra ottima prestazione

⚽️ 11 marzo - 07:30

Nella sfida di sabato tra vari alti e bassi, fra i rosanero spicca il centrocampista francese.

La sfida che si è disputata a "Marassi" tra Sampdoria e Palermo match valido per il 29° turno di Serie BKT, si è conclusa per 1-1 con molto rammarico per i rosanero che sicuramente avrebbero potuto fare qualcosa in più soprattutto viste anche le difficoltà dei padroni di casa, rimasti in 10 uomini dal 61’ per espulsione di Akinsanmiro.

Fra i protagonisti principali oltre il solito Pohjanpalo, che ha confezionato il suo quarto centro con i rosanero, e un Audero protagonista in negativo complice sul gol dei padroni di casa. Fra gli uomini di Dionisi spicca soprattutto il nome di Claudio Gomes: il francese ha offerto molta qualità in mezzo al campo, riuscendo a dettare il gioco sulla mediana, garantendo copertura ed ordine in fase di giro palla alzando notevolmente il ritmo nel primo tempo e si rende anche pericoloso in attacco dopo una bella azione in cui ha fatto fuori secco Meulensteen e successivamente sulla conclusione ha trovato la deviazione di Altare.

Nonostante le buone prestazioni dei singoli ed un nuovo atteggiamento, il Palermo non riesce a strappare tre punti che avrebbero sicuramente dato una spinta fondamentale per la lotta alla qualificazione ai play-off e contro la Cremonese non si potranno commettere gli stessi errori commessi con i blucerchiati.