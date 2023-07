Prosegue la preparazione pre-campionato del Palermo di Eugenio Corini a Spiazzo. Dopo la seduta di recovery in palestra, i rosanero sono scesi in campo questo pomeriggio per il consueto allenamento in vista della prossima stagione di Serie B 23/24. La squadra dopo una breve attivazione muscolare e torello, ha lavorato su tante esercitazioni tecnico-tattiche. Tante prove di modulo per gli uomini di Eugenio Corini che si preparano ad affrontare in amichevole, domenica 30 luglio, il Legnago di mister Donati.