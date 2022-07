Reggina, Taibi: “B equilibrata. Almeno 16-17 squadre possono ambire alla promozione”

Le parole del direttore sportivo della Reggina

"Nei giorni scorsi ero a Milano. Un collega mi ha detto: 'Sai, quest’anno in Serie B, in realtà A2, ci sono almeno 16-17 squadre che possono conquistare la promozione. E ognuna di queste squadre può arrivare prima. O diciassettesima'. Il mio interlocutore ha detto il vero: mai visto un torneo così equilibrato, avvincente e ricco di protagoniste come il prossimo che si annuncia".

Così il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport" per proiettarsi all'inizio del prossimo campionato di Serie B, che prenderà il via il prossimo 13 agosto e che vedrà come protagoniste molti club blasonati del calcio italiano.

"Bari, Cagliari, Genoa, Palermo, Venezia: cinque capoluoghi di regione, cinque club ambiziosi come gli altri che si batteranno per andare o tornare in Serie A".