Reggina-Palermo: striscione dei tifosi calabresi in memoria di Totò Rambo

Dopo Padova, Catania e Roma, anche i supporters della Reggina hanno espresso la propria vicinanza al popolo rosanero per la scomparsa dello storico capo ultras Totò Rambo, spentosi a soli 57 anni. La tifoseria organizzata, infatti, ha esposto uno striscione al “Granillo”, in occasione della sfida tra gli amaranto e la compagine di Corini, per ricordare Salvatore Nocilla: ricoverato a fine agosto nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Cervello, per una forma acuta di setticemia, dove si è spento la notte del 28 agosto.