Reggina, le prime parole di Menez: “Felice di tornare in Italia, che passione a Reggio!”

Jeremy Menez è un nuovo calciatore della Reggina.

Quello che un decennio fa era considerato un vero e autentico crack del calcio non è mai riuscito a esplodere in modo concreto. I suoi anni alla Roma e al Milan hanno evidenziato la classe innata ma anche la consuetudine a non essere troppo costante. Il calciatore francese classe ’87, dopo l’esperienza al Paris Fc in Ligue 2, ha deciso di accettare la corte della Reggina che nella prossima stagione giocherà il campionato di Serie B. Il transalpino è arrivato in giornata a Reggio Calabria e domani sarà il protagonista della conferenza stampa di presentazione, intanto le sue prime parole rilasciate a WeSport.

“Sono molto contento di tornare in Italia e soprattutto qui, perché la passione della gente è forte e io avevo bisogno di questo. Il mio ritorno sarà bellissimo”.