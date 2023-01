Reggina, il presidente Cardona: “SudTirol? Sconfitta amara. Ci riscattiamo a Palermo”

Marcello Cardona , presidente della Reggina , ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa dopo la sconfitta degli amaranto sul campo del SudTirol per 2-1. Il pensiero del numero uno della compagine calabrese si rivolge anche al prossimo impegno in Sicilia contro il Palermo.

“La squadra ha offerto una buona prova con giocate di qualità. Purtroppo commentiamo una sconfitta arrivata dopo aver subìto due soli tiri in porta. È chiaro che dispiace, ma dobbiamo prendere il meglio da questa prestazione ed essere consapevoli della nostra forza. Sappiamo cosa dobbiamo fare sul mercato per migliorare questo gruppo. Il nostro direttore sportivo è impegnato in entrata e in uscita. Non dobbiamo guardare il bicchiere mezzo vuoto. La squadra si esprime sempre molto bene. Bisogna prendere il buono che c’è stato in questa prestazione e cercare di riscattarci a Palermo“.