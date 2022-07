Reggiana, Pellegrini: “Volevo tornare. Concorrenza? Non è un problema”

Sono queste le parole dell'attaccante Jacopo Pellegrini , cresciuto nelle giovanili granata e arrivato in prestito dal Sassuolo fino al termine della stagione. Intervistato ai microfoni dei canali ufficiali del club, il calciatore, si è soffermato sul suo arrivo alla Reggiana concretizzatosi in questa finestra di mercato.

"Siamo in tanti, ma questo è anche un bene, perché l’importante sarà ciò che riusciremo a fare come squadra, tutti insieme. La concorrenza in attacco non è un problema, deve essere uno stimolo per tutti".