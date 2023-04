Reggiana, oltre la promozione in Serie B: Diana in bilico. Ecco i possibili sostituti

La Reggiana campione del girone B di Serie C potrebbe cambiare in panchina

Nonostante ciò - secondo quanto riportato da TuttoB - la società del patron Carmelo Salerno starebbe pensando di cambiare in panchina dopo la promozione in cadetteria. Dopo due grandi stagioni sotto la guida del mister ex Renate, il club granata è vigile su due profili di grande esperienza per la nuova categoria da affrontare. I nomi in questione sono quelli di: Pierpaolo Bisoli e Roberto Breda. Attualmente impegnati rispettivamente con SudTirol e Ascoli. Si attendono aggiornamenti sul futuro dell'allenatore in casa Reggiana.