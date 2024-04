Reggiana, Kabashi: “Andare in svantaggio a Palermo e vincere. Vuol dire che ci siamo”

"Forse in casa abbiamo talmente tanta voglia di vincere che non ci fa fare le nostre migliori prestazioni, fuori casa siamo più spensierati e leggeri. Venire in uno stadio del genere con questi tifosi e questa piazza, andare in svantaggio e vincere, vuol dire che la squadra c’è. Il mister ci ha detto di continuare a giocare. Con più convinzione, la nostra dedizione ci ha premiati. Il mister l’ha preparata più a livello mentale che a livello tattico. Voler giocare sempre la palla ci ha contraddistinto sempre in questo campionato. Il mister ci ha detto di aver coraggio in uno stadio del genere. Se ti chiudi diventa difficile. Loro hanno tanta qualità, pubblico bellissimo. Dovevamo giocare come sappiamo. Vogliamo dedicare la vittoria al mister per quello che ha passato in questi giorni. Magari sarà la svolta, tutti teniamo al derby col Modena. Vogliamo vincere".