Playoff Serie B, in sei a caccia della promozione: date, orari e regolamento

Escluso il turno preliminare, gli spareggi promozione si giocheranno in gare di andata e ritorno. Si comincia venerdì 26 maggio con Sudtirol-Reggina: chi vincerà, ospiterà il Bari lunedì 29 maggio, nella semifinale d'andata (il ritorno è fissato al "San Nicola" per venerdì 2 giugno). L'altro turno preliminare vedrà protagoniste Cagliari e Venezia. Il match si disputerà all'Unipol Domus sabato 27 maggio: chi passerà il turno affronterà il Parma (30 maggio a Cagliari o a Venezia, 3 giugno al "Tardini"). La doppia finale, invece, andrà in scena l'8 e l'11 giugno. Tutte le partite sono in programma alle ore 20:30.

TURNO PRELIMINARE

Sudtirol-Reggina, venerdì 26 maggio ore 20:30 (gara unica)

Cagliari-Venezia, sabato 27 maggio ore 20:30 (gara unica)

SEMIFINALE (1):

Quinta/Ottava-Parma mercoledì 30 maggio ore 20:30 (andata)

Parma-Quinta/Ottava sabato 3 giugno ore 20:30 (ritorno)

SEMIFINALE (2):

Sesta/Settima-Bari lunedì 29 maggio ore 20:30 (andata)

Bari-Sesta/Settima venerdì 2 giugno ore 20:30 (ritorno)

FINALE

Vincente gara 1-Vincente gara 2 (andata 8 giugno ore 20:30, ritorno 11 giugno ore 20:30)

REGOLAMENTO TURNO PRELIMINARE — La squadra quinta classificata affronterà l'ottava classificata. La gara verrà disputata sul campo della squadra quinta classificata; a conclusione della sfida, in caso di parità, si disputano i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità, viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato (non si effettuano i calci di rigore).

La squadra sesta classificata affronterà la settima classificata. La gara verrà disputata sul campo della squadra sesta classificata; a conclusione della gara, in caso di parità, si disputano i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità, viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato (non si effettuano i calci di rigore).

REGOLAMENTO SEMIFINALI — La squadra terza classificata disputerà una gara di andata ed una gara di ritorno contro la sesta o settima classificata; la gara di ritorno verrà disputata sul campo della squadra terza classificata; a conclusione delle due gare, risulterà vincente la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti; in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato. Non si disputeranno i tempi supplementari.

La squadra quarta classificata disputerà una gara di andata ed una gara di ritorno contro la quinta o l'ottava classificata; la gara di ritorno verrà disputata sul campo della squadra quarta classificata; a conclusione delle due gare, risulterà vincente la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti; in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato. Non si disputeranno i tempi supplementari.

REGOLAMENTO FINALE — Le due squadre vincenti disputeranno la finale con una gara di andata ed una di ritorno; la gara di ritorno verrà disputata sul campo della squadra in migliore posizione in classifica al termine della regular season; a conclusione delle due gare, vincerà la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti; in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la squadra miglior classificata al termine del Campionato.