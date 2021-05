Playoff Serie B, finale di andata: il Venezia espugna il “Tombolato” e vede la A più vicina, Cittadella ko

Sono Cittadella e Venezia a contendersi l’ultimo posto disponibile per salire in Serie A.

Finale tutta veneta nei playoff di Serie B: con Cittadella e Venezia che si sfidano per aggiudicarsi la promozione in massima serie. Al Piercesare Tombolato i lagunari si avvicinano alla Serie A, vincendo la finale di andata dei playoff di Serie B contro il Cittadella. Gli uomini di Zanetti, dopo la vittoria di questa sera, potranno gestire con più serenità il ritorno tra le mura amiche. Il Venezia, dopo un primo tempo propositivo, trova il vantaggio con Di Mariano che la decide al 50°. Vicino alla rete anche Ceccaroni.

IL REGOLAMENTO

Come previsto anche la finale prevede il format andata e ritorno, con la squadra meglio piazzata in campionato che potrà disputare la partita di ritorno nel proprio stadio. Il match di andata è in programma il 23 maggio, quello di ritorno il 27 maggio. Chi avrà la meglio nel doppio confronto sarà promosso in Serie A. In caso di parità nel corso dei due match, sarà promossa la squadra con il miglior piazzamento nella regular season. Se anche in questo caso le due squadre dovessero avere i medesimi punti, si andrà ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigori.