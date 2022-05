Pisa, Torregrossa: “Lucca non segna? Importante capire chi consiglia per il tuo bene”

Il parere di un attaccante esperto come Torregrossa sul proprio compagno di reparto al Pisa: l'ex Palermo Lucca, con 6 gol siglati in Serie B

"Lucca ed il suo stop a livello realizzativo? E’ importante capire chi ti consiglia per il tuo bene. A volte si ha intorno persone che ti danno ragione per soddisfare il tuo ego. E magari altri che sono più critici ma danno consigli sinceri. Ho seguito il Pisa molto bene da dicembre ed un po’ anche prima, credo che nessuno si aspettasse una squadra così forte, da terzo posto. Penso sia motivo di orgoglio per la città, per la squadra e per il mister aver dimostrato di essere tra le squadre più forti del campionato. I playoff? Ci sono tanti fattori che determinano. Rispetto al campionato non riesci a compensare alcuni episodi casuali. Ma daremo il massimo per conquistare la Serie A".