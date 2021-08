Pisa, sponda Lucca all’esordio in Serie B: l’ex Palermo propizia il gol di Sibilli

Esordio da titolare in Serie B per Lorenzo Lucca: l'ex attaccante del Palermo ha propiziato il gol-vittoria messo a segno da Sibilli

Un lampo dopo 33 secondi è bastato al Pisa per portare a casa i tre punti alla prima giornata di campionato. Una vittoria, quella conquistata dagli uomini di Luca D'Angelo ai danni della Spal, centrata grazie alla rete messa a segno da Giuseppe Sibilli. Buona la prima, dunque, per Lorenzo Lucca che, in occasione del gol, ha sovrastato in mezzo al campo di testa Vicari, innestando la corsa del compagno di squadra che ha lasciato partire un diagonale rasoterra che ha sorpreso Thiam.

E se in un primo momento i calciatori della Spal hanno protestano per l'intervento di Lucca, il Var ha poi confermato la decisione del direttore di gara Camplone, con i nerazzurri che sono passati in vantaggio. L'ex attaccante del Palermo ha debuttato in Serie B da titolare, giocando per poco più di un'ora. Il bomber originario di Moncalieri, infatti, è stato sostituito al minuto 22 del secondo tempo, lasciando spazio a Masucci.

"Stasera (ieri, ndr) c'è stato anche il debutto di Piccinini? Sì, così come quello di Lucca che è un classe 2000. Sono due calciatori di proprietà ed è importante perché la società vuole costruire qualcosa che duri nel tempo - ha dichiarato il tecnico del Pisa al termine del match -. Sono tre punti importanti perché sofferti, è stata una partita dura. Abbiamo fatto gol alla prima occasione e per assurdo dopo ci siamo abbassati troppo, anche se abbiamo avute due buone occasioni per raddoppiare. La Spal ha dimostrato di essere una squadra forte e già frizzante, perciò va dato merito ai ragazzi di aver portato a casa la vittoria. Siamo una squadra abbastanza muscolare, è ovvio che serva un po’ più di tempo per carburare. La vittoria è stata meritata", ha concluso D'Angelo.