Pisa, Pigliacelli inoperoso nel primo tempo. A salvare la partita ci pensa Sibilli

I quotidiani locali toscani raccontano Pisa-Palermo, sfida terminata sull'1-1

Mediagol ⚽️

"Pisa, ci pensa Beppe: un lampo di Sibilli ferma il Palermo". Apre così l'edizione odierna de Il Tirreno per l'edizione pisana che punta i riflettori sul pareggio della formazione allenata da Luca D'Angelo contro il Palermo di Eugenio Corini.

Il quotidiano locale toscano evidenzia come il tecnico nerazzurro abbia cambiato alcune pedine del proprio scacchiere rispetto all'importante vittoria del "Tardini" di Parma. "Spazio ad Esteves sulla destra, Marin, al rientro dopo il turno di squalifica, e Mastinu a centrocampo e a Torregrossa, alla prima da titolare dopo l'infortunio, e Gliozzi in attacco. Proprio in attacco c'è la grande sorpresa della giornata con Morutan che rifiata e parte dalla panchina e il trequartista lo fa Moreo", sottolinea l'articolo.

Non viene dimenticata la parata di Nicolas sul tentativo dal dischetto di Matteo Brunori, con il capitano rosanero ipnotizzato dall'ex estremo difensore del Trapani, sbagliando dunque il proprio quarto calcio di rigore stagionale. Invece, per il portiere nerazzurro si tratta del terzo penalty neutralizzato in campionato, dopo i due contro il Cittadella ed il Como. Tra i pali dell'altra porta, il rosanero Mirko Pigliacelli è rimasto praticamente inoperoso per l'intera durata del primo tempo, in cui la formazione di Corini è riuscita a passare in vantaggio grazie alla rete di Di Mariano.

D'Angelo ha cambiato alcune carte in tavola nella ripresa, crescendo in termini di qualità di gioco espressa ed iniziando a scardinare la difesa del Palermo che nella prima frazione di gioco sembrava ostica da superare. Tra gli ingressi dei padroni di casa figura anche quello di Giuseppe Sibilli, tra i nomi accostati al club rosanero nella recente finestra di calciomercato invernale. "Il Pisa ci mette il cuore e al 41' coglie il pareggio con un gol spettacolare di Sibilli che su sponda perfetta di Masucci controlla e calcia di sinistro all'incrocio. Il Pisa prova anche a vincerla ma Gliozzi perde tempo a tu per tu con Pigliacelli", continua il quotidiano evidenziando come il Pisa avrebbe anche potuto ottenere l'intera posta in palio nei minuti finali.