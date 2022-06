Pisa, occhi puntati su Torregrossa: contatti con la Sampdoria, il futuro di Lucca…

Il punto sul 'valzer' degli attaccanti in casa Pisa, da Torregrossa a Lucca

Grandi manovre in vista per il reparto offensivo del Pisa. Dopo la finale playoff persa contro il Monza, la compagine toscana è pronta per una nuova intensa stagione di Serie B, nella quale l'obiettivo sembrerebbe essere nuovamente la promozione. In tal senso, infatti, il club nerazzurro si sta muovendo per cercare di regalare a Rolando Maran un organico competitivo per un campionato che si preannuncia estremamente probante, per prestigio e caratura delle piazze presenti, ai nastri di partenza.

Sul tavolo del Ds Claudio Chiellini - secondo quanto riportato da La Nazione - la possibilità di portare a Pisa Ernesto Torregrossa. L'attaccante ex Brescia è in uscita dalla Sampdoria e alla ricerca di una nuova destinazione per un'avventura professionale in cui possa essere tra i protagonisti assoluti. Il centravanti nativo di Caltanissetta ha passato gli ultimi sei mesi della stagione in prestito proprio a Pisa, dove ha totalizzato ventuno presenze complessive condite da otto reti e due assist. Un bottino che ha spinto la dirigenza del Pisa ad intensificare nuovamente i contatti con la Sampdoria per un eventuale acquisto a titolo definitivo del classe '92.

Il futuro di Torregrossa non dovrebbe influire su quello di Lorenzo Lucca. Per l'ex attaccante del Palermo si sono mosse in maniera più concreta Sassuolo e Bologna, mentre la Cremonese ha chiesto informazioni sulla situazione del giocatore ma senza tentare un vero e proprio affondo. Un futuro, quello del centravanti della Nazionale U21, tutto ancora da scrivere e definire. L'ultima metà della scorsa stagione non è stata positiva per il giovane centravanti, che ha sofferto non poco la concorrenza di Puscas e proprio di Torregrossa, facendo fatica a segnare e ad imporre fisicità e gioco propri del suo bagaglio tecnico. I due scenari di calciomercato restano, per il momento, due strade parallele che il Pisa seguirà con molta attenzione per tutta la durata della finestra estiva di trasferimenti.