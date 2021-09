Pisa, Lucca: “Siamo forti, puntiamo in alto. Mio gol? Un’emozione segnare a Buffon”

Le parole dell'attaccante del Pisa, Lorenzo Lucca, a margine del pareggio maturato contro il Parma

Termina in parità il secondo posticipo della 6^ giornata di Serie B: al "Tardini", tra Parma e Pisa, finisce 1-1. Dopo il momentaneo vantaggio dei toscani con il gol di Lucca , in avvio di ripresa Del Prato salva i suoi siglando la rete dell'1-1. Un risultato commentato al triplice fischio proprio dall'attaccante del Pisa, Lorenzo Lucca , intervenuto in mixed zone nel post-gara.

“Sicuramente siamo un po’ diciamo rammaricati per il risultato, avremmo potuto portare a casa tre punti,però ci teniamo questo punto stretto e andiamo adesso ad affrontare una squadra tosta come Reggina. Riguardo al mio gol sono molto contento di avere dato una mano alla squadra tutti mi hanno caricato fin dall’inizio dicendomi che avrei potuto segnare un gol a Buffon ed ho provato una grande emozione. Questo nostro è un gruppo compatto dove ci aiutiamo a vicenda. Poi è importante essere riusciti a fare quattro punti contro Parma e Monza. La serie B è sicuramente un campionato difficile, noi però dobbiamo pensare a noi perché siamo forti ed abbiamo le capacità per puntare in alto”