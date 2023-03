Pisa, D’Angelo punta il Palermo: ok Caracciolo, l’arma letale è Tourè

"Anche il Pisa si candida per l’altissima classifica senza dimenticare gli ostacoli di fronte a sé, a cominciare dall’ambizioso Palermo che domani sarà di scena all’Arena Garibaldi”, apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" che punta i fari sul prossimo match di Serie B in programma sabato alle ore 14.00.

D'Angelo è imbattuto fuori casa in dodici partite e non ha subito reti contro squadre come Bari, Frosinone, Genova e Parma. Solidità difensiva e qualità nel reparto avanzato, i nerazzurri sono attualmente sesti in classifica e vogliono continuare a sognare.