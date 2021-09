Pisa, D’Angelo: “Non parliamo di A. Lucca? Potente e veloce, è bello allenarlo”

Le parole del tecnico del Pisa sul momento vissuto dalla squadra: "Serie A? Nello spogliatoio non se ne parla"

Prosegue il momento brillante del Pisa , primo in classifica in Serie B e reduce dai successi maturati contro Spal, Alessandria, Ternana, Vicenza e Monza e dal pari a Parma ottenuto domenica scorsa. Sedici punti il bottino dei toscani guidati da Luca D'Angelo , intervenuto ai microfoni de " La Gazzetta dello Sport" per analizzare l'avvio di stagione della squadra.

"C’è stato subito un ottimo feeling con la famiglia Corrado, anche a livello umano. Ci abbiamo creduto, siamo cresciuti e il feeling si è consolidato. Avere fiducia dalla società ti fortifica. E poi si conoscono meglio le cose e le persone, si superano tanti intoppi. Possibile addio in estate? C'è stata qualche richiesta, ne ho parlato subito con la società, ma non ho avuto dubbi".

Sul primato in classifica: "Questo momento lo viviamo con tranquillità: conosciamo bene la categoria, sappiamo bene quante insidie ci sono. Nello spogliatoio non parliamo di A. Siamo stati avvantaggiati dall’aver costruito la squadra in anticipo, in ritiro c’era l’80% dei giocatori e abbiamo potuto lavorare da subito sui nostri concetti. Un vantaggio poi sfruttato".