Pisa-Brescia, Marin e il rosso a Lorenzo Lucca: “Gli servirà da lezione”

Le parole del centrocampista del Pisa, Marius Marin, a margine del pareggio maturato contro il Brescia

Solo un pari a reti bianche nel big match tra Pisa e Brescia, valido per la trentatreesima giornata di Serie B. Le due compagini, che dividono la posta in palio, restano in scia delle prime tre forze del campionato. Una serata storta per i toscani, rimasti in 10 dopo l'ingenua l’espulsione di Lucca proprio quando poteva fare la differenza. Episodio analizzato in conferenza stampa, dal centrocampista Marius Marin, intervenuto al triplice fischio.