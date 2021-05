Pescara, aggressione alla figlia di Grassadonia: solidarietà al tecnico dalla Lega B

Follia a Salerno.

Episodio gravissimo, quello verificatosi nella giornata di ieri, in vista della sfida di questo pomeriggio contro il Pescara che potrebbe regalare la promozione in massima serie alla compagine campana. La figlia 18enne degli abruzzesi, Gianluca Grassadonia, è stata aggredita da un gruppo di tifosi. Una vicenda incresciosa denunciata dalla moglie dell’allenatore, attraverso un post Facebook.

“Dopo cinque giorni di minacce e insulti dirette alla nostra famiglia, la follia consumatasi questa sera è intollerabile. Nostra figlia, appena diciottenne, e’ stata minacciata e aggredita con spintoni e calci affinché il papà capisca. Tutto questo per una partita di calcio. Ci auguriamo che questi criminali, ben lontani dall’essere tifosi, vengano identificati al più presto,anche perché questa è la prima volta in cui il bersaglio della violenza è stato un componente della nostra famiglia. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno mostrato solidarietà in queste ore così tristi e concitate, ma ci sembra chiaro, ora più che mai, che la nostra vita continuerà lontano da Salerno. Ci auguriamo che civiltà e rispetto possano divenire prerogativa di tutti”.

Diversi gli attestati di solidarietà ricevuti in queste ore dalla famiglia Grassadonia, tra questi anche quelli della Lega Serie B con il presidente Mauro Balata che esprimono ‘solidarietà alla famiglia Grassadonia, dopo la spregevole aggressione, sotto casa, di Paola, figlia appena diciottenne del mister del Pescara. Un gesto vile, barbaro che non ha diritto di cittadinanza nel calcio e nella Serie B, ad opera di personaggi che nulla hanno a che fare con una tifoseria civile come quella di Salerno’.