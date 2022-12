Perugia-Venezia, probabili formazioni: Castori sfida Vanoli nel posticipo di Serie B

Il Perugia di Fabrizio Castori ha interrotto una striscia positiva di risultati, con una serie di sei punti ottenuti nelle ultime quattro gare, in quel di Cagliari , già sconfitto invece dal Palermo nel corrente diciottesimo turno. Non riesce a schiodarsi dunque dall'ultima posizione in classifica il "Grifone", che anche in caso di vittoria non riuscirebbe ad agganciare il Cosenza penultimo, al momento distante ben quattro punti. La compagine umbra dovrà necessariamente fare risultato contro il Venezia anche per colmare le distanze con le dirette concorrenti, oltre che per dare un forte segnale alla propria stagione quasi giunti al tramonto del girone d'andata.

Il Venezia di Paolo Vanoli si è completamente rialzato da una crisi che sembra sia stata ormai lasciata alle proprie spalle. Con il cambio d'allenatore, i lagunari hanno macinato ben dieci punti nelle ultime quattro gare, tra cui un pareggio in cui sono state rimontate due reti in casa del Modena. Tuttavia, la sorprendente vittoria della Spal al "Tardini" di Parma, non consentirebbe agli arancioneroverdi di sporgere per il momento la testa al di fuori della zona playout in caso di un pareggio in trasferta al "Curi". Una vittoria, d'altro canto, avrebbe un importante peso specifico per la formazione veneta che si porterebbe potenzialmente a quota ventidue punti, sorpassando la Spal ed agganciando Cagliari, Modena e Benevento, colmando definitivamente il gap posto in essere dall'inizio del campionato con le concorrenti, potendo dunque puntare al mantenimento della categoria da una posizione più agevole.