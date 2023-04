Perugia-Reggina, Inzaghi: “Vogliamo continuare a sognare, tifosi meritano i playoff”

"Sono molto contento per i ragazzi, già a Genova meritavamo di più. Ho visto il giusto atteggiamento, dovevamo solo trovare l'episodio giusto per sbloccarci, sapevo che la squadra voleva la gara della svolta. Ho fatto vedere loro la classifica, che in caso di vittoria sarebbe stata importante. Giochiamoci con il sorriso le ultime sette partite. Non era facile stasera, non siamo partiti bene, ma la squadra ha reagito bene e nel finale dovevamo fare il quarto gol".