Perugia-Parma, Luperini: “Ringrazio Castori, qui per lui. Potevamo anche vincere”

Parola a Gregorio Luperini. L'ex centrocampista del Palermo ha debuttato con la maglia del Perugia nella serata di ieri in cui gli uomini di Castori hanno pareggiato per zero a zero contro il Parma di Pecchia. Il calciatore originario di Pisa è, poi, intervenuto in conferenza stampa a margine del match contro i ducali. Di seguito, le sue dichiarazioni.