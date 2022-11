Perugia, Gori: “Contenti del percorso, mi valuto da solo. Dal ritorno di Castori…”

Parola a Stefano Gori . Il portiere del Perugia è intervenuto nel corso del format di approfondimento sportivo Fuori Campo andato in onda su Umbria TV. Tra le tante tematiche affrontate, il calciatore biancorosso si è soffermato sul proprio spirito autocritico e sull'avvicendamento in panchina tr a Silvio Baldini e Fabrizio Castori .

Sullo stato di forma del Perugia : “Siamo contenti del percorso che abbiamo intrapreso, dobbiamo mantenere questa strada e mantenere diritte le antenne. La consapevolezza che fossimo una squadra forte ce l’abbiamo sempre avuta per cui non raccogliere sul campo i frutti del lavoro che stavi facendo faceva male”.

Su Castori: “La nostra è stata una crescita a livello di gruppo, per un fattore di orgoglio. Nel calcio quando un giocatore fallisce ci rimette l’allenatore. Quindi quando viene cacciato il tecnico è un fallimento ulteriore per il giocatore. Dal momento in cui è tornato Castori ci siamo guardati negli occhi e ci siamo rimboccati le maniche per l’ennesima volta. Abbiamo lavorato tanto e questo alla fine ti porta ad ottenere i risultati sperati”.