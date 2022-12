Perugia, Castagnini: “Abituato ad avere squadre più giovani. Mercato? Non per forza”

Renzo Castagnini , ex direttore sportivo del Palermo ed attualmente operativo a Perugia , ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa locale affrontando alcuni temi caldi per il "Grifone". La formazione allenata da Fabrizio Castori , e per una breve parentesi da Silvio Baldini, nonostante una vittoria contro il Genoa è rimasta il fanalino di coda della Serie B , giunti al giro di boa del girone d'andata. Di seguito le sue dichiarazioni:

Il mese di gennaio è sempre più vicino, con il Perugia che potrebbe attingere al calciomercato di riparazione per cercare di risanare la classifica. “Per quanto riguarda il mercato, sono abituato a lavorare con una squadra un po’ più giovane. Questa è una pecca. Mi piacciono le squadre frizzanti che abbiano spirito, determinazione, voglia di imparare e di crescere. Non è che questa squadra non le abbia ma le date di nascita sono diverse da quelle che penso io. A gennaio, ad ogni modo, è difficile fare mercato. Siamo attenti. Se c’è un’occasione, si prende. Non dobbiamo acquistare per forza per fare vedere che siamo attivi. Il nostro mercato deve essere quello di recuperare e far rendere al massimo i nostri giocatori. La nostra certezza è l’allenatore, che è di livello. Per noi è un valore aggiunto”.