Perugia, Baldini: “Con trentamila persone si va in Serie A, garantisco. A Palermo…”

Silvio Baldini ricorda con affetto la cavalcata trionfale che ha condotto il Palermo alla vittoria dei playoff della passata Serie C, soffermandosi in particolare sull'apporto da parte del pubblico del "Renzo Barbera". Queste le dichiarazioni del tecnico toscano nella propria presentazione in conferenza stampa come nuova guida del Perugia :

"Prima del mio arrivo a Palermo allo stadio ci andavano in media tremila persone. Ai playoff siamo arrivati ad essere per quattro volte consecutive circa quarantamila. Se portiamo trentamila persone allo stadio vuol dire che siamo in Serie A. La magia che ti dà il pubblico io l'ho provata quest'anno a Palermo. Quando sono arrivati i quarantamila per gli avversari non c'è più nulla da fare. Penso alla partita con la Virtus Entella sotto 0-2 a tredici minuti dalla fine. Siccome tutti avevamo un sogno, non hanno fischiato e ci hanno incitato. Risultato? Abbiamo fatto due gol e abbiamo anche rischiato di vincerla, questo perché il pubblico era lì per sostenerci, non per criticarci. Se riusciamo a fare un risultato simile anche qua, possiamo avere una difficoltà in campo ma il pubblico ci aiuta a risolverla. Se arrivano in trentamila abbiamo fatto un percorso che ci porterà alla Serie A, è matematico e ve lo garantisco. Se ci manteniamo sui 5mila vuol dire che il nostro è un percorso che fa fatica. Non significherebbe fallire perché chi fallisce è solamente chi si arrende".