Perticone: “Mai avuto dubbi sul Parma. Secondo posto e playoff? Occhio alle sorprese”

"Secondo posto? Chi è in grado di mettere una fiche su una squadra? Volata molto affascinante, tutti possono vincere, si deciderà all’ultima giornata. Pensavo che un’altra prendesse il volo, Cremonese o Venezia potevano scattare, come nel ciclismo, invece le hanno riprese. Playoff? Le cose possono cambiare. Ho fatto diversi playoff, il piazzamento conta tanto, ma soprattutto sarà determinante come ci arrivi: devono star bene i giocatori chiave e non devi essere deluso dalla mancata promozione diretta. Insomma, c’è pericolo. E occhio a chi arriva da dietro ed è più fresco: il Cittadella adesso è giù, ma se si riprende e ci arriva potrebbe girargli meglio che in passato. Lotta salvezza? Sono in ballo allenatori esperti, come Castori che si esalta nella lotta, però il campionato finora è stato chiaro: dovrebbero dare una grande accelerata per arrivare a 43-44", ha concluso l'ex giocatore fra le altre di Trapani e Cittadella.