Parma-SPAL, Pecchia: “Vazquez, che dispiacere! Qualità non manca, i gol arriveranno”

Mister Pecchia commenta il periodo di Vazquez e la scomparsa di Mihajlovic

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia del match del "Tardini" contro la Spal di Daniele De Rossi. Il mister dei ducali si è soffermato particolarmente sul rendimento non proprio entusiasmante da parte di uno dei calciatore a livello qualitativo di maggior valore della rosa, ovvero l'ex Palermo Franco Vazquez:

"Su Vazquez mi viene grande dispiacere, in tutte le partite è sempre stato dentro. A Brescia l’occasione gol è proprio emblematica. Ha sempre avuto delle situazioni che sono mancate e che sembra un paradosso. In termini di gol ha dato poco, ma per qualità e costanza nelle prestazioni, nonostante abbia cambiato tanti ruoli, ha sempre dimostrato un alto rendimento. Per me deve solo continuare così e insistere, il gol sarà una logica conseguenza del suo lavoro".

Approfondimento sul tema calciomercato invernale: "Il mercato è la squadra che ho domani, devo pensare alla partita con la SPAL. Il mercato non è un discorso necessariamente da affrontare. Il mercato è solo un fastidio, soprattutto a gennaio. I ragazzi hanno sempre dimostrato convinzione, il quadro diventi più chiaro per tutti che esiste una strada per ottenere i risultati. Quando si schiarisce quel quadro, il percorso diventa più affascinante e più interessante per tutti noi. Il mercato non mi interessa nessuno, ho i miei ragazzi".

Chiosa sulla recentissima scomparsa dell'ex tecnico di Bologna e Catania tra le altre, Sinisa Mihajlovic: "Profonda tristezza e il pensiero va alla famiglia e a lui. Non ho mai avuto di esperienza con lui, da avversario la cosa che mi rimarrà sempre negli occhi è che mi ha fatto tre gol su punizione. Era la sua qualità da giocatore, in quel famoso Lazio-Sampdoria. Il suo mancino resterà per sempre negli occhi di tutti, da un punto di vista tecnico. Non mi sento di aggiungere nulla, ma soprattutto tristezza per chi lo ha vissuto più da vicino nel mondo del calcio”.