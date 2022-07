Parma, Pederzoli: “La B sarà una A2. Non si può avere successo senza valori morali”

Prosegue la marcia di avvicinamento del Parma al prossimo campionato di Serie B . La formazione di Fabio Pecchia è chiamata a recitare un ruolo da protagonista in cadetteria, con l'obiettivo di tornare nella massima serie italiana. Il direttore sportivo Mauro Pederzoli si è così espresso in merito ad alcune tematiche interessanti. Di seguito, le dichiarazioni del ds raccolte da Parmalive.

"Sarà una A2, un campionato difficile pieno di piazze importanti, sicuramente molto bella e avvincente. In questa squadra sono tutti bravi giocatori e bravi ragazzi, non si può avere successo con una squadra che non abbia i giusti valori morali. E' chiaro che l'aspetto tecnico, agonistico e tattico è fondamentale. Il mercato aperto durante il campionato forse darà più fastidio a Fabio e allo staff tecnico che a me. Il mercato lungo va vissuto come un'opportunità, potremo intervenire sulla squadra sino al 31 agosto, e può essere un vantaggio".