Parma-Palermo, Venturato: “Sfida importante per i playoff. Ducali favoriti sui rosa”

Manca sempre meno a Parma-Palermo , sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. Intervistato ai microfoni di parmalive.com, l'ex tecnico di Cittadella e Spal, Roberto Venturato, ha detto la sua sul match tra ducali e rosanero in programma sabato pomeriggio al 'Tardini'.

"Si affrontano due squadre di grande tradizione in Serie B. Oggi sia Parma che Palermo sono due squadre della cadetteria che hanno obiettivi e ambizioni importanti. Considerando le giornate al termine della regular season e la classifica, credo che entrambe si giocheranno molto. Parma-Palermo sarà una partita determinante per la qualificazione ai playoff e presumibilmente anche per giocarsi qualcosa in più. Alla fine della regular season un posizionamento nella griglia finale della classifica diventa sempre determinante per andare ad affrontare i playoff con alcuni favori... Come finirà? Credo che vincerà il Parma...".