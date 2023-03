Parma-Palermo, info e dettagli sulla vendita biglietti del match del “Tardini”

Il sito ufficiale del club crociato comunica le informazioni sulla vendita ticket

E’ iniziata la prevendita dei biglietti per Parma-Palermo (31^ Giornata di Serie BKT 2022/2023), in programma allo stadio Ennio Tardini sabato 1 aprile (ore 14).

I titoli di ingresso per questa partita sono disponibili sul circuito Ticketone fino alle ore 13 del giorno della gara, on line (cliccare qui) e nei punti vendita abilitati.

I punti vendita attivi a Parma e provincia sono i seguenti:

Centro Coordinamento Parma Clubs – Palazzina Maria Luigia stadio Tardini, Piazzale Risorgimento 1-Parma (dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19)

Tabaccheria Lottici, Piazza Ghiaia 33/D-Parma;

Tabaccheria della Rocca, Via Emilio Lepido 1-Parma;

Tabaccheria Panorama, Via Pellico20/A-Parma;

Tabaccheria Salati, Piazza Partigiani d’Italia 4-Collecchio;

Tabaccheria Mille Idee, Via Garibaldi 68-San Secondo Parmense;

La Dea Bendata, Via XXIV Maggio 28-Fornovo.

LISTINO PREZZI

I prezzi dei biglietti sono i seguenti:

SETTORE INTERO DONNA MINORI DI 24 ANNI OVER 65 MINORI DI 14 ANNI Tribuna Centrale Petitot EUR 100 EUR 5 Tribuna Laterale Petitot EUR 60 EUR 30 EUR 25 EUR 30 EUR 5 Tribuna Laterale Ovest EUR 40 EUR 20 EUR 15 EUR 20 EUR 5 Tribuna Est EUR 30 EUR 15 EUR 10 EUR 15 EUR 5 Curva Nord EUR 15 EUR 10 EUR 10 EUR 5 Settore Ospiti EUR 15 EUR 5

UNDER 24: nati dopo il 01/01/1999. UNDER 14: nati dopo il 01/01/2009. OVER 65: nati prima del 01/01/1957. Gli invalidi con grado di invalidità fino al 75% certificato possono usufruire della riduzione identica agli Over 65 nei settori Tribuna Laterale Petitot, Tribuna Laterale Ovest Tribuna Est.

SETTORE OSPITI

I biglietti del Settore Ospiti (capienza: 1.872 posti) non sono, al momento, disponibili. Si potranno acquistare dalle ore 10 di lunedì 27 marzo fino alle ore 19 di venerdì 31 marzo.

ACQUISTO CON VOUCHER DI RIMBORSO

Per l’acquisto dei titoli di ingresso, sarà possibile utilizzare i voucher di rimborso dell’abbonamento della stagione 2019-2020.

Il voucher potrà essere impiegato anche per l’acquisto dei biglietti intestati ad altre persone, svolgendo l’operazione on line dall’account Ticketone del titolare del voucher.

Per l’acquisto on line con il voucher va inserito nella schermata della pagina di Ticketone il codice indicato sul voucher. Se, invece, si compra il biglietto in un punto vendita Ticketone, é necessario presentarsi con il voucher.

CAMBIO UTILIZZATORE

E’ vietato il cambio utilizzatore sul singolo biglietto della partita, ma è possibile sull’abbonamento.

ACCREDITAMENTO DISABILI

Nel settore riservato, in Tribuna Est sono disponibili, fino a esaurimento, posti gratuiti per i tifosi con disabilità e per i loro eventuali accompagnatori, nel rispetto delle consuete modalità (cliccare qui).

Per potere accreditarsi, si deve inviare richiesta dalle ore 17 di sabato 11 marzo fino alle ore 15 di giovedì 30 marzo al Supporters Liaison Officer-Disability Access Officer del Parma Calcio al seguente indirizzo mail: gsquarcia@parmacalcio1913.com

Alle domande accolte sarà risposto con mail di conferma dell’accreditamento nel pomeriggio di giovedì 8 marzo.

RITIRO ACCREDITI IN BIGLIETTERIA

Il giorno della partita dalle ore 11 agli sportelli della biglietteria sarà possibile ritirare gli accrediti società e accrediti stampa.

OMAGGIO UNDER 14

In Tribuna Laterale Ovest gli Under 14 hanno diritto all’ingresso omaggio, se accompagnati da un genitore o da un parente fino al terzo grado titolare di un biglietto o di un abbonamento di Tribuna Laterale Ovest. L’omaggio potrà essere ritirato agli sportelli della biglietteria dello stadio Tardini sabato 1 aprile dalle ore 11.