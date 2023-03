Parma-Palermo, Ciaramitaro: “Due squadre che possono giocarsi la Serie A. Vazquez…”

Le dichiarazioni del doppio ex di Parma e Palermo

Si avvicina il big match di Serie B tra il Parma di Pecchia e il Palermo di Corini. Sabato 1 aprile alle ore 14.00 al "Tardini" è, infatti, in programma la trentunesima giornata del torneo cadetto tra i ducali e i rosanero. Ai microfoni di parmalive.com uno dei tanti doppi ex della partita, Maurizio Ciaramitaro, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni in merito allo snodo playoff che potrà risultare decisivo in vista del rush finale di stagione. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

“Sabato al Tardini si affronteranno due ottime squadre. Secondo me il Palermo rispetto al girone di andata è maturato tanto ed è diventato una squadra compatta che sa quello che vuole. La squadra crociata, invece, ha questi alti e bassi: a volte fa delle partite straordinarie, altre volte subisce delle sconfitte inaspettate. Credo che Parma e Palermo siano due squadre che possono giocarsi la Serie A tramite i playoff. Il Parma è una squadra molto giovane. Ci sono giocatori che non conoscono bene la Serie B, probabilmente anche per questo non riescono a gestire le partite. Ho visto molte partite del Parma durante le quali hanno perso in maniera immeritata ed altre che non sono riusciti a portare a casa, nonostante fossero partite semplici sulla carta. Ad ogni modo i giovani del Parma sono forti e in prospettiva possono fare veramente molto bene. Ai crociati è mancata continuità, ma quando il gruppo è giovane ci può stare".

PARMA-PALERMO, L'EX VAZQUEZ SUL CAMMINO DEI ROSA: "EL MUDO" E IL PASSATO CHE RITORNA — Chiosa di Ciaramitaro sul grande ex della partita: "Senza Vazquez il reparto avanzato del Parma fa molta fatica? Vazquez è un giocatore che non c’entra nulla con la cadetteria. Il Mudo ha delle grandi qualità, che peraltro ha già dimostrato in tutta la sua carriera. Parliamo di un calciatore che fa un calcio diverso rispetto agli altri perché ha delle qualità che non ha nessun altro in Serie B. Quando hai un calciatore così penso sia normale che la sua mancanza si faccia sentire tanto“.