Parma-Palermo, Amelia: “Buffon-Pigliacelli non c’è sfida. I rosa possono ripetere…”

Le dichiarazioni del doppio ex di Parma e Palermo

Mediagol ⚽️️

Parola a Marco Amelia. In vista di Parma-Palermo, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie B, il doppio ex di giornata ha rilasciato un'intervista sulle colonne del "Giornale di Sicilia". In particolare, Amelia si è soffermato sullo snodo playoff del Tardini e sul tecnico rosanero Eugenio Corini. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"È uno dei primi scontri diretti per i play-off. Perdere per una delle due squadre potrebbe significare perdere terreno per restare agganciati alle prime otto posizioni. Il Parma poteva avere quei 7-8 punti in più per stare a ridosso del terzo-secondo posto. Sicuramente ha avuto delle difficoltà però è lì a giocarsi i play-off. Il Palermo ha iniziato in sordina e invece ha lavorato molto bene, con Corini che è stato molto bravo, insieme al club, a dare quella tranquillità che ha permesso alla squadra di esprimersi al meglio. In queste ultime otto gare i rosa possono dire la loro e magari provare a ripetere quello che è stato il percorso della scorsa stagione".

Amelia ha poi proseguito: "Ricordi Parma e Palermo? A livello personale sono state due esperienze diverse, ma entrambe molto belle. A Parma sono andato perché doveva andar via Frey, ma così poi non è stato. È stato un qualcosa di molto significativo in termini formativi. A Palermo è stata un’annata da protagonista in una città meravigliosa. Tornare a Palermo? Sono innamorato di Palermo, un giorno mi piacerebbe poter tornare".

Su Buffon e Pigliacelli: "Quando c’è Buffon, secondo me non c’è sfida. Mirko ha fatto molto bene anche nelle esperienze passate in Italia e anche all’estero, sta facendo un’annata bellissima. Brunori? Le sue qualità sono indiscutibili e sta confermando quello che di buono ha fatto l’anno scorso. Sta trascinando la squadra con un atteggiamento molto positivo".

Chiosa di Amelia sul City Group: "Ha avuto un impatto positivo, dando continuità al lavoro fatto da Mirri. Ha portato una ventata di grande entusiasmo e la professionalità che serve per alzare l’asticella e riportare il Palermo ad alti livelli".