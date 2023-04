Parma, Coulibaly: “Gol al Palermo? Boato del ‘Tardini’, mi sentivo al settimo cielo”

Woyo Coulibaly, laterale del Parma, ha messo a segno la sua prima rete in Serie B e con la maglia crociata nella sfida della trentunesima giornata contro il Palermo, fissando il punteggio sul definitivo 2-1 per la formazione allenata da Fabio Pecchia. Queste alcune delle dichiarazioni in merito del difensore francese intervistato da TuttoSport: