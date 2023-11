Parma, ag. Man: “Non pensano di cederlo, vogliono la Serie A. Una super offerta…”

“Man è uno dei pilastri del Parma, non pensano a cederlo perché vogliono andare in Serie A. Dennis è in grande forma ed è uno dei pilastri della squadra del Parma. Ha avuto pazienza, si è preparato e ora è tornato a far parlare di sé in Italia. Sta davvero attraversando un bel momento. Le voci sui mancati trasferimenti non lo hanno minimamente toccato, tanto più quanto scritto dalla stampa. Quelli del Parma non pensano a cederlo perché vogliono tornare in Serie A. Ha un contratto fino alla fine di questa stagione e un altro anno dopo, quindi non andrà via. Solo se arriverà una super offerta”.