Palermo, verso il Frosinone: report della seduta pomeridiana. Differenziato per Sala

Il Palermo F.C. guidato da Eugenio Corini prosegue la marcia di avvicinamento al match contro il Frosinone dell'ex rosanero Fabio Grosso, in programma sabato 18 febbraio allo stadio "Renzo Barbera" alle ore 14.00. In vista della sfida contro i ciociari, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023, capitan Brunori e compagni hanno proseguito nel pomeriggio il lavoro di preparazione. Il comunicato del club di Viale del Fante sottolinea come il solo difensore Marco Sala, reduce da uno stato febbrile e dunque assente lo scorso lunedì, abbia svolto lavoro differenziato: