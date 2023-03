Palermo, un mese senza vittorie. Di Mariano in crescita, Brunori delude dal dischetto

Davvero un'occasione sprecata per i rosanero che hanno avuto il pallino del gioco su un campo ostico come quello di Pisa, quinta forza attualmente del campionato di Serie B. Giunti al quarto pareggio consecutivo, con il risultato "X" che ha sancito i finali di gara contro Frosinone, SudTirol, Ternana e Pisa, i quali si vanno ad aggiungere alla sconfitta del "Ferraris" con il Genoa, il dato poco piacevole per i tifosi rosa è che il Palermo non ha vinto nemmeno una partita nell'ultimo mese. L'ultimo successo, infatti, delle "aquile" risale proprio al 5 febbraio, con il 2-1 rifilato ad una Reggina, oggi sempre più in crisi, in cui hanno lasciato la propria firma Edoardo Soleri e Matteo Brunori su calcio di rigore. Proprio quest'ultimo errore dal dischetto va tristemente a consolidare una maledizione per il bomber italo-brasiliano, giunto al quarto errore stagionale dagli undici metri. Campanello d'allarme che, nonostante la meritata fiducia che Brunori si è conquistato nel corso della sua esperienza a Palermo, dovrebbe far riflettere il tecnico Corini.