Palermo, tutto sui play-off: differenza tra i posizionamenti e possibili avversari

LA DIFFERENZA TRA POSIZIONAMENTI

I vari posizionamenti nella griglia play-off hanno ovviamente una grande influenza nel risultato finale. Le differenze tra i posti raggiungibili dai rosanero sono sostanzialmente due: la quinta e la sesta classificata - che affronteranno rispettivamente l'ottava e la settima in partita secca nel turno preliminare - avranno il vantaggio di giocare la partita in casa con la possibilità di pareggiare per passare al prossimo turno. In caso di parità nei 90 minuti si andrà ai supplementari e, in caso di risultato non mutato anche dopo i due tempi aggiuntivi, passerà la migliore classificata. I vantaggi finiscono sostanzialmente qui. Alle semifinali la vincitrice tra quinta e ottava affronterà la quarta, mentre quella tra sesta e settima la terza classificata, in una sfida andata e ritorno. In caso di parità nel totale non ci sarà nessun tempo supplementare, ma passerà la miglior classificata, ugualmente nella finale.