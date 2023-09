Palermo-SudTirol, 5.500 biglietti venduti! I rosa devono riconquistare il Barbera

Il Palermo di Eugenio Corini l'ultima volta in casa ha perso con il Cosenza, domani in casa del SudTirol il pubblico rosa vuole il riscatto.

Con il match contro il SudTirol si apre un ciclo di sette partite, delle quali cinque saranno in casa, davanti al proprio pubblico. Lo stesso rimasto amareggiato per il ko interno contro il Cosenza, con tanto di beffa nel finale con Canotto protagonista. Poi la vittoria maiuscola di Venezia che da slancio e punti importanti al percorso del Palermo. Adesso l'ostaco bolzanino, che in terra siciliana non ha lasciato bei ricordi lo scorso anno.