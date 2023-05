Oddo: “Gol del Palermo casuali. Zona playoff? Ci sono squadre superiori ai rosanero”

Le dichiarazioni di Massimo Oddo, tecnico della Spal, al termine del match perso contro il Palermo

Dopo cinque risultati utili consecutivi, la Spal cade in casa del Palermo per 2-1. Rosanero in doppio vantaggio nel primo tempo, inutile il gol di Varnier che accorcia le distanze nella ripresa. Estensi che restano in piena zona retrocessione, i playout ora distano tre punti a due giornate dal termine del campionato di Serie B. Al termine del match, il tecnico biancoazzurro Massimo Oddo è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sicuramente il Palermo è partito meglio di noi ed ha avuto il predominio del campo pur non creando chissà che cosa. I gol sono stati abbastanza casuali e ovviamente sono andati meritatamente in vantaggio. Siamo riusciti a restare compatti pur sbagliando qualcosa. Nel secondo tempo siamo stati praticamente 45 minuti nella loro metà campo. Abbiamo provato a spingere fino alla fine ma non siamo riusciti a riprenderla anche per meriti del Palermo. Possibilità di salvezza? La matematica non ci condanna e ci sono ancora due partite, lotteremo fin quando potremo. Ho scelto i giocatori con più gamba. Sapevo che il Palermo sarebbe partito forte. Mostri sacri non ce ne sono in questa squadra, Rauti ha fatto una grande partita per me. La qualità è importante ma va messa a disposizione del gruppo, altrimenti meglio giocare a calcetto. Poi c'è chi ha caratteristiche particolari, oggi pensavo ci fosse bisogno di tanta corsa perché sapevo che il Palermo avrebbe spinto. Quando viene fuori la stanchezza e le squadre si allungano poi serve qualità, che però oggi abbiamo messo poco in pratica. Mancano 180 minuti in cui lotteremo fino alla fine. Delusione per le sostituzioni? Un allenatore si aspetta sempre qualcuno che sposti gli equilibri. In un certo momento con tutte quelle punte in area c'era solo da buttare in porta il pallone. Se ci interstardiamo con i dribbling poi diventa dura, non è solo colpa di Fetfatzidis. Non mi serve che si facciano 180 dribbling e poi facciano ripartire gli avversari".

Oddo ha poi proseguito: "A volte faccio fatica a capire come mai non si riesca a giocare semplice. Peccato, stavamo facendo bene, purtroppo non è bastato. Cosa non ha funzionato? Per ora siamo penultimi ed un motivo c'è. Ci sono dei limiti così come tutte le squadre in fondo alla classifica. La problematica più grande che ho riscontrato è quella dei cambi: la squadra è costruita in un determinato modo e non vedo giocatori in grado di spostare equilibri. Sono pochi i giocatori di qualità che creano superiorità e saltano l'uomo. Senza queste caratteristiche si fa fatica. Questa è una Serie B che vede squadre forti con panchine forti. Non voglio attaccare la mia panchina ma abbiamo tanti giocatori simili e pochi diversi l'uno dall'altro. Se cambio Prati e metto Murgia è la stessa cosa, sono simili. Pesa tanto per un allenatore far fatica a cambiare la partita. Palermo da playoff? Lo sarà se ci arriva. Credo abbiano una buona rosa, ma ci sono squadre superiori. Io ho allenato Verre ed è un giocatore importante, poi penso a Tutino e Brunori".