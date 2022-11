Palermo, sovrappopolazione sulle corsie basse: otto calciatori, due posti da titolare

Dopo la sconfitta del Palermo contro il "Marulla" di Cosenza , la compagine rosanero torna a rivedere quei fantasmi che sembravano scomparsi dopo le due vittorie ottenute contro Modena e Parma . L'apertura odierna del Giornale di Sicilia evidenzia come nella scorsa giornata di Serie B i rosanero siano riusciti a creare diverse palle gol, tuttavia mostrando altrettante lacune difensive già messe in risalto nella prima porzione del campionato. La classifica adesso vede il Palermo con un solo punto di vantaggio sulla zona playout ed ha due settimane per preparare un altro scontro diretto contro un'altra squadra affamata di punti come il Venezia costretto a risalire la china. Matteo Brunori resta l'unico punto di riferimento della formazione di Eugenio Corini , nonostante il rigore decisivo sbagliato.

Il quotidiano siciliano evidenzia anche la sovrappopolazione nell'organico rosanero sulle corsie basse. Ci sono ben otto calciatori per solamente due posti sugli esterni della difesa a quattro: Sala, Mateju, Devetak, Buttaro, Crivello, Pierozzi, Accardi e Doda. Tre calciatori specializzati nella corsia di sinistra e cinque su quella di destra. In vista dell'imminente calciomercato invernale, il direttore sportivo Leandro Rinaudo può pensare in primis anche allo sfoltimento della rosa per far posto ad eventuali nuovi arrivati.