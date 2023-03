Palermo, senti Cacia: “Brunori in Nazionale? Se Mancini pesca in Serie B, allora…”

Possibilità nel vedere Matteo Brunori come attaccante della Nazionale italiana - "Di attaccanti in Nazionale italiani ne vedo pochi. Se non pochi i soliti. Oltre Immobile c’è Scamacca che ha grandi potenzialità. Adesso abbiamo visto anche questo Retegui. Se noi come attaccanti italiani pensiamo a Totti, Del Piero e Inzaghi diventa tutto più difficile. Se si deve, comunque, convocare ragazzi di Serie B si capisce la difficoltà di Mancini”.