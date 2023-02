Palermo, sempre Brunori: agganciato ancora Cheddira in cima alla classifica marcatori

Dopo un primo tempo in ombra, Matteo Brunori si è acceso nella ripresa di Palermo-Reggina conquistandosi un calcio di rigore dopo pochi secondi. Rincorsa, destro, portiere spiazzato e maledizione interrotta per l'italo-brasiliano che ha messo a segno il suo tredicesimo gol in campionato, rispondendo a Walid Cheddira del Bari, andato in gol contro la SPAL.