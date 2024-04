Palermo-Sampdoria, non solo Piccini: Murru a rischio per la gara contro i rosa

Se da un lato Andrea Pirlo può sorridere per i recuperi pieni di Fabio Borini e Valerio Verre divenuti così arruolabili per il match di dopodomani contro i rosa - e per quello parziale di Estanis Pedrola, dall’altro dovrà fare i conti con le condizioni di Nicola Murru. Il giocatore, rientrato nei minuti finali contro il Bari, aveva lasciato il campo all'85esimo della sfida contro la Ternana lasciando spazio a Cristiano Piccini. Cristiano Piccini. Il difensore era assente in occasione della partita contro la Cremonese dello scorso 27 febbraio per una lesione del solito bicipite femorale.