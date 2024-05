Palermo-Sampdoria, l’Osservatorio: trasferta vietata a tifosi non tesserati

Le disposizioni dell'Osservatorio per la sfida tra Palermo e Sampdoria in programma venerdì: settore ospiti aperto solo ai tesserati.

L' Osservatorio del Viminale ha reso noto le disposizioni di sicurezza per la vendita dei tagliandi del match del Barbera tra Palermo e Sampdoria , in programma venerdì sera alle 20:30. L'organo del ministero degli Interni ha raccomandato al GOS di riservare la vendita ai residenti in Liguria dei soli tagliandi del settore ospiti del "Renzo Barbera", ponendo come condizione il possesso della Samp Card e il rafforzamento del servizio di steward.

«Per l’incontro di calcio valido per i play-off di Serie B Palermo Sampdoria in programma il 17 maggio 2024 caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione in sede di GOS delle seguenti misure organizzativeVendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Liguria esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva UC Sampdoria nel limite stabilito dall’autorità di PS, impiego di un adeguato numero di steward, incedibilità del titolo di ingresso, rafforzamento dei servizi anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio come previsto da specifiche disposizioni di settore».