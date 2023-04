Palermo, Rinaudo sui social: “Non è una tifoseria comune. Abbiamo bisogno di voi”

Il direttore sportivo commenta così l'esodo rosanero in quel di Parma

Il direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, è rimasto piacevolmente impressionato dall'esodo dei 3356 tifosi rosanero presenti al "Tardini" di Parma per la sfida valida per la trentunesima giornata di Serie B e conclusasi sul risultato di 2-1 per i ducali.