Tommaso Augello è intervenuto al Giornale di Sicilia, soffermandosi anche sulla gara in programma domani:
LE PAROLE
Palermo-Reggiana, Augello: “Cercheremo di partire bene e di fare la partita che dobbiamo fare”
La vittoria sulla Cremonese in Coppa Italia cosa rappresenta?
«La continuazione di un percorso iniziato più di un mese fa. Ci siamo detti che rispetto all’anno scorso c’era da migliorare la fase difensiva, essere più aggressivi, recuperare palla più avanti. L’abbiamo fatto bene, siamo stati compatti e abbiamo concesso poco a una squadra di Serie A. Ora dobbiamo concretizzare di più, già dalla prossima partita».
Domani l’esordio con la Reggiana: che partita si aspetta?
«Uno stadio pieno e una partenza con tanta voglia. Sulle ali dell’entusiasmo cercheremo di partire bene e di fare la partita che dobbiamo fare. Possiamo cominciare subito col piede giusto».
Un messaggio ai tifosi?
«Di venire il più possibile allo stadio, perché ci servono come il pane. Siamo sicuri che sarà una grande stagione».
