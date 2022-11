Palermo-Parma, Iachini: “In rosanero ricevuto tanto affetto, coi ducali problemi…”

Mister Iachini è un doppio ex di Palermo e Parma, questi i suoi ricordi

Giuseppe Iachini è uno dei tecnici "doppi ex" della sfida tra Palermo e Parma in programma questo sabato alle 16.15 allo stadio "Renzo Barbera" valida per la dodicesima giornata di Serie B. L'ex allenatore di Brescia e Fiorentina tra le altre è stato intervistato da Tuttomercatoweb concentrandosi proprio sulla propria esperienza tra la panchina rosanero e quella emiliana:

“A Palermo sono stato tre anni: una promozione, record di vittorie e punti e ho conoscenze e rapporti in più rispetto a Parma. Quando stai tanti anni in un posto dove fai bene l’affetto che ricevi è tanto. A Parma ho vissuto un periodo con tante problematiche, abbiamo provato a rimettere la situazione in sesto ma rimane comunque l’aver valorizzato alcuni calciatori. A Palermo ho avuto più tempo per programmare e fare le cose per bene. Ma sono stato bene anche a Parma”.

Rivedere Paulo Dybala ed Andrea Belotti, lanciati in Serie B proprio da mister Iachini, insieme alla Roma: "Bello, davvero. Sono due ragazzi ancora giovani che hanno grandi possibilità di crescita. Paulo prima dell’infortunio stava dimostrando di essere determinante. Tornerà. Per quanto riguarda Belotti, quando vai in una grande squadra devi ragionare in maniera diversa. Ci sono tante partite, più competizioni. Si gioca tutte le settimane. Sono tutti titolari, Mourinho li gestisce per avere sempre un reparto efficace”.