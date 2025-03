Palermo, oggi Alberto Galassi ha fatto visita al CFA

Nella mattinata di oggi Alberto Galassi , membro del consiglio d’amministrazione del City Football Group ha fatto visita al centro sportivo di Torretta, dimostrando la vicinanza della proprietà in questo momento negativo segnato da risultati altalenanti.

Una visita che era stata già annunciata dal direttore sportivo Carlo Osti in un'intervista a Italpress: “Nei prossimi giorni è prevista una visita del board City Group a Torretta per parlare alla squadra e allo staff tecnico per ripartire tutti insieme”.